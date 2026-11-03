OpenAI заявила, що вебпошук у ChatGPT сягнув 20% обсягу Google — The Verge

OpenAI заявила, що кількість запитів у ChatGPT, які запускають вебпошук, сягнула 20% обсягу пошукових запитів Google. Про це керівник споживчого продукту ChatGPT Адам Фрай повідомив під час пресзаходу, пише The Verge.

Як OpenAI визначає пошук

За словами Фрая, компанія вважає пошуком випадок, коли введений користувачем запит призводить до пошуку у вебі. До цього показника не зараховують, зокрема, запити на визначення терміна або прості пояснення, як виконати певну дію.

Фрай не уточнив, звідки OpenAI отримала дані про обсяг пошукових запитів Google. Тому наведене співвідношення є заявою компанії, а не незалежно підтвердженим порівнянням.

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Конкуренція на ринку пошуку

За даними The Verge, показник у п'яту частину обсягу Google все ще далекий від лідерства на ринку. Для порівняння, генеральний директор Microsoft Сатья Наделла під час антимонопольного процесу проти Google у 2023 році заявляв, що Bing мав близько 3% ринку пошукових систем після більш ніж десятиліття роботи.

Під час цього процесу Google називала штучний інтелект потенційним чинником змін на ринку пошуку та вказувала на можливість серйозної конкуренції з боку ChatGPT. Google також розвиває інструменти на основі ШІ, зокрема AI Overview, персоналізовані результати, візуалізації та графіки. OpenAI називає свій підхід Intelligent UI — візуальний та інтерактивний інтерфейс усередині відповіді чатбота.

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