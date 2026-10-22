Орангутани обирали миски з матеріалом, пов’язаним зі сміхом — The Guardian

Орангутани, які чули записи гри та сміху інших особин, частіше обирали миски з матеріалом, що раніше асоціювався з цими звуками. У дослідженні за участю шести тварин чотири орангутани продемонстрували виразну перевагу такого вибору, повідомляє The Guardian.

Як проводили експеримент

Науковці працювали з шістьма орангутанами з двох зоологічних установ. Спершу тварин навчили шукати ласощі в мисках. В одній із них їжу ховали під безпечним матеріалом, зокрема мохом або тирсою, а в іншій був інший матеріал без ласощів.

Перед тим як показати миски, дослідники відтворювали записи звуків гри та сміху орангутанів або звуки довкілля, наприклад вітер. Тип аудіозапису залежав від того, яким із двох матеріалів того дня прикривали їжу.

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Що показали результати

На п’ятий день експерименту в обох мисках були ласощі, приховані під різними матеріалами. Орангутанам запропонували обрати одну з мисок. За результатами кількох спроб тварини загалом частіше вибирали миску з матеріалом, який асоціювався зі звуками сміху.

Роботу опублікували в журналі Biology Letters. Старша авторка дослідження, професорка антропології та когнітивних наук Університету Індіани Еріка Картмілл припустила, що сміх міг створювати у тварин позитивніший емоційний стан під час формування асоціації між матеріалом і їжею. На її думку, на засвоєння таких асоціацій можуть впливати не лише кількість або частота винагороди, а й емоційний стан тварини.

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