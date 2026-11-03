Orbital Matter заявила про друк півметрової балки у космосі — TechCrunch

Німецький стартап Orbital Matter заявив, що його супутник Replicator-2 надрукував у вакуумі космосу жорстку циліндричну балку завдовжки пів метра. У компанії назвали це першим таким результатом для самостійного космічного апарата на орбіті. Про це повідомляє TechCrunch.

Чотири 3D-принтери на супутнику

Replicator-2 запустили цього літа в межах місії спільного запуску SpaceX. На борту малого супутника розмістили чотири 3D-принтери Orbital Matter. Кожен із них може створювати жорстку циліндричну балку, екструдувуючи котушки спеціальної смоли, яку затверджує ультрафіолетове світло.

Два принтери призначалися для розгортання гнучкого сонячного масиву. Один із них вийшов з ладу через аномалію, однак створена балка успішно розгорнула сонячний масив. Раніше спроби 3D-друку в умовах мікрогравітації обмежувалися герметичним середовищем Міжнародної космічної станції.

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Застосування для великих конструкцій

Технологія може спростити створення на орбіті великих конструкцій, зокрема сонячних масивів, антен та інших компонентів космічних апаратів. Нині великі конструкції, такі як сонячні масиви чи дзеркала телескопів, складають для запуску ракетою, а потім розгортають на орбіті.

Довжина надрукованої балки наразі обмежена запасом смоли на супутнику. Інженери Orbital Matter вважають можливим виготовлення балок завдовжки до 100 метрів. Для порівняння, сонячні масиви супутників Starlink V2 Mini мають довжину 20 метрів.

Orbital Matter співпрацює з Європейським космічним агентством і виробником супутників Thales Alenia. Наступну демонстраційну місію компанія планує запустити у 2028 році: вона має випробувати більшу версію принтера на більшому супутнику. Компанія розраховує розгорнути сонячний масив потужністю 5 кВт. Також Orbital Matter співпрацює з виробниками супутників, які розглядають використання її системи PADS для розгортання панелей, антен та інших компонентів.

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