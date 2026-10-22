Некомерційні організації METR і Redwood Research під час пілотної перевірки внутрішньої системи моніторингу OpenAI виявили кілька нових вразливостей. Одна з них могла дозволити агентам унеможливити моніторинг «сотень» останніх дій, повідомляє CNBC.

Перевірка тривала три тижні

Пілот тривав з 21 липня до 11 серпня. По одному співробітнику METR і Redwood Research отримали доступ до внутрішнього програмного коду OpenAI, документації та частини технічних фахівців компанії. Дослідники працювали на виданих OpenAI пристроях, які не залишали територію компанії, а їхню роботу на місці супроводжували працівники OpenAI.

Перевірка мала показати, як може виглядати надання зовнішнім дослідникам глибокого доступу до внутрішньої інфраструктури компанії. METR і Redwood Research тестували внутрішню систему моніторингу неправильного вирівнювання моделей у версії, яка існувала станом на 21 липня або раніше. Вони також зауважили, що OpenAI розширювала цю систему під час тестування.

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OpenAI заявила про виправлення проблем

За даними оцінювачів, OpenAI повідомила, що усунула виявлені вразливості, які впливали на захисні механізми компанії у робочому середовищі. METR і Redwood Research передали компанії внутрішній звіт обсягом 61 сторінка, але погодилися оприлюднити лише загальний допис. Вони пояснили, що пілот не був призначений для забезпечення повної публічної прозорості щодо системи моніторингу OpenAI.

Речник OpenAI заявив CNBC, що співпраця є частиною підходу компанії до незалежного тестування та має допомогти посилити запобіжники й сформувати майбутню взаємодію з зовнішніми оцінювачами. У вересні генеральний директор OpenAI Сем Альтман пообіцяв надати незалежним оцінювачам доступ, подібний до доступу працівників компанії, на тлі посилення занепокоєнь щодо безпеки штучного інтелекту.

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