Oura подала новий позов проти Ultrahuman через смарткільце у США — TechCrunch

Виробник смарткілець Oura подав до федерального суду в Техасі, США, новий позов проти індійської компанії Ultrahuman. Oura вимагає компенсації та постійної судової заборони на продаж у США моделі Ring Pro, стверджуючи, що вона порушує два її патенти на дизайн пристрою та внутрішні компоненти. Про це повідомляє TechCrunch.

У позові йдеться про патенти D804,471 та 12,769,363. Останній Oura отримала 20 жовтня — за два дні до подання позову. Він стосується конструкції смарткільця з такими внутрішніми елементами, як вигнута батарея, друкована плата, магніти та сенсори.

Повернення Ring Pro на ринок США

Ultrahuman представила перероблену версію Ring Pro у лютому. У березні Митно-прикордонна служба США ухвалила сприятливе для компанії рішення, що дозволило їй повернутися на американський ринок після заборони на імпорт попередньої моделі Ring Air.

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Обмеження щодо Ring Air набули чинності після того, як Oura домоглася рішення Комісії з міжнародної торгівлі США про порушення патентних прав у серпні 2025 року. Oura заявляє, що березневе рішення митної служби стосувалося лише патенту з попередньої суперечки, а не двох патентів, вказаних у новому позові.

Другий відповідач у справі

Відповідачем також вказано техаського виробника електроніки SVTronics. Згідно з позовом, компанія виготовляє Ring Pro на підприємстві в місті Плейно, штат Техас, нібито за вказівками та під контролем Ultrahuman. Oura стверджує, що обидві компанії порушують її права через виробництво, імпорт і продаж пристрою у США.

Патентна суперечка між Oura та Ultrahuman триває з 2023 року. Oura також висувала претензії щодо порушення патентів іншим виробникам смарткілець, зокрема Samsung, RingConn, Circular і Zepp Health. RingConn та Circular уклали ліцензійні угоди з Oura та погодилися сплачувати роялті за подальший продаж своєї продукції. Ultrahuman не відповіла на запит про коментар.

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