Palantir заявила, що не може вимкнути Maven для штабу НАТО — Channel NewsAsia

У Брюсселі американська компанія Palantir заявила, що не має можливості дистанційно вимкнути ШІ-платформу Maven Smart System, яку використовують військовий штаб НАТО та кілька європейських збройних сил. Про це повідомляє Channel NewsAsia.

Віцепрезидент Palantir у Великій Британії та Європі Луїс Мослі сказав, що після придбання програмного забезпечення клієнти мають повний оперативний контроль над ним. За його словами, ані Palantir, ані уряд США не можуть отримати доступ до системи та вимкнути її.

Побоювання через залежність від технологій США

Заява пролунала на тлі дискусії в Європі щодо залежності від американських оборонних технологій. Україна минулого тижня повідомила про обмеження у використанні військового супутникового сервісу Starshield, який працює через сузір’я супутників Starlink компанії SpaceX. За даними України, термінали перестали працювати на платформах, що швидко рухаються, через що були ускладнені, зокрема, завдання із застосуванням дронів-перехоплювачів для відбиття атак Росії, держави-агресора.

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Американські та українські посадовці, а також керівник SpaceX Ілон Маск давали різні пояснення цих перебоїв. Українські та європейські посадовці заявляли, що підозрюють політичний мотив, оскільки обмеження сталися після вимоги президента США Дональда Трампа до України припинити удари по російських нафтопереробних заводах.

Як працює Maven

Система Maven обробляє великі масиви даних із супутників, радарів та інших сенсорів, щоб надати військовим офіцерам картину ситуації на полі бою та пришвидшити ухвалення рішень. НАТО придбало Maven для Верховного штабу об’єднаних збройних сил НАТО в Європі у 2025 році, а в червні 2026 року оголосило про досягнення системою повної технічної оперативної готовності.

Німеччина та Франція не запровадили Maven у власних збройних силах, посилаючись на занепокоєння залежністю від американської компанії. У квітні керівник кіберкомандування Німеччини виключив закупівлю Maven, заявивши, що доступ працівників приватної компанії до національної військової бази даних є немислимим. Мослі відповів, що участь працівників Palantir в експлуатації системи залежить від рішення замовника, а за потреби її можна використовувати незалежно від компанії.

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