Пенджаб заборонив продаж і використання розумних окулярів із камерами — Dawn

У пакистанській провінції Пенджаб влада із негайним набуттям чинності заборонила використання та продаж розумних окулярів із камерами, здатними вести прихований запис, а також мінікамер, замаскованих під повсякденні речі. Як повідомляє Dawn, розпорядження видав секретар Департаменту внутрішніх справ Пенджабу відповідно до статті 144 Кримінально-процесуального кодексу 1898 року.

Які пристрої заборонили

Обмеження стосуються окулярів із камерами та функцією прихованого запису, а також пристроїв для запису, замаскованих, зокрема, під ручки чи брелоки. Ритейлерам, оптовим продавцям, торговцям і дистриб’юторам заборонено пропонувати такі товари до продажу як онлайн, так і в магазинах.

Водночас заборона не поширюється на ноутбуки, планшети, мобільні телефони й термінальне обладнання, схвалене Пакистанським управлінням телекомунікацій. Уповноважені співробітники правоохоронних органів звільнені від обмеження на використання зазначених пристроїв прихованого запису.

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Підстави для обмежень

У розпорядженні зазначено, що безконтрольне використання таких окулярів і камер може становити серйозний ризик для громадського порядку, приватності людей, безпеки чутливих даних та об’єктів, а також для інституційної цілісності. Особливу увагу влада приділила приватності, цілісності та гідності жінок і дітей.

До зон підвищеного ризику в документі віднесли аеропорти, екзаменаційні центри, захищені державні установи, медичні заклади, торговельні центри, будівлі судів і громадські місця. Заборона діятиме 30 днів, якщо її не скасують раніше.

У Високому суді Лахора також розглядають петицію в суспільних інтересах щодо нерегульованого імпорту та продажу розумних окулярів із камерами й мікрофонами. Суд доручив федеральному уряду подати до федерального кабінету подання щодо цього питання.

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