Пентагон перекинув на Гаваї кіберфахівців для захисту мереж — Breaking Defense

Пентагон направив до Гаваїв у США частину персоналу Командування кіберзахисту Міністерства оборони США (DCDC), щоб посилити технічний захист мереж Тихоокеанського командування США (PACOM). Новий підхід отримав назву Cyber Defense Forces Pacific.

Фахівців направили до DISA-Pacific

Новоприбулих військовослужбовців призначили до Тихоокеанського підрозділу Агентства оборонних інформаційних систем США — DISA-Pacific. Як повідомляє Breaking Defense, це регіональне польове командування організації, що базується у Форт-Міді, штат Меріленд.

Директор із командування, управління, зв'язку, комп'ютерних систем і кіберсфери PACOM бригадний генерал Майкл Сміт заявив на конференції TechNet Indo-Pacific, що додатковий персонал забезпечує додатковий рівень кіберзахисту в регіоні. За його словами, переміщення персоналу DCDC до зони відповідальності командування має посилити оборонні спроможності, забезпечивши їх необхідними інструментами та ресурсами.

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Захист мереж і реагування на інциденти

Новопризначені військовослужбовці навчені захищати інформацію та реагувати на інциденти. DCDC входить до складу Кіберкомандування США та відповідає за захист мереж передачі даних Пентагону.

Сміт не уточнив конкретних загроз мережам PACOM. Водночас видання зазначає, що в регіоні діє Китай, якого експерти вважають одним із найтехнічніше спроможних суперників США. За оцінками експертів, Пекін націлювався на мережі об'єктів критичної військової інфраструктури на Гуамі. Кіберкомандування США останніми роками також намагалося збільшити фінансування кіберзахисту в регіоні.

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