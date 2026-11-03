Пентагон перевіряє збої холодильників у Франції та США — Fortune

Пентагон перевіряє, чи могли збої холодильних систем у французьких супермаркетах та американських військових магазинах бути наслідком кібератаки. У серпні подібні проблеми виникли приблизно у шести військових магазинах у США, а минулого місяця температура холодильників і морозильних камер зросла в сотнях супермаркетів Франції, повідомляє Fortune. Офіційних доказів того, що ці інциденти пов’язані між собою, наразі немає.

Нові збої у країнах Європи

У ніч проти понеділка близько 20 холодильних систем у супермаркетах Delhaize, Carrefour і Spar у Бельгії зазнали збоїв. Генеральний директор компанії-встановлювача холодильного обладнання Sabcobel Стефан Моеланс заявив агентству Belga, що техніки почали працювати о першій годині ночі та відключали уражене обладнання від мережі.

Шведська газета Aftonbladet також повідомила про аналогічні збої в магазинах мереж ICA і Coop у Швеції, а також у Люксембурзі та Естонії. Один зі шведських магазинів ICA Kvantum Sjöbo заявив у Facebook, що його холодильники й морозильні камери зламали вночі, а температуру обладнання встановили на рівні 50 градусів Цельсія. Магазин повідомив, що через це мусить утилізувати продукти.

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Збитки та вразливість мереж

У Франції попередня хвиля інцидентів торкнулася 80 магазинів Carrefour, близько 24 Monoprix та 150 Intermarché. Підвищення температури призвело до псування харчів і невеликих пожеж. За даними місцевого видання Sud Ouest, Intermarché та E.Leclerc сукупно повідомили про приблизно 270 тис. євро збитків.

Експерти з кібербезпеки, яких опитало видання, зазначають, що підключені до інтернету холодильні системи можуть бути вразливими до зовнішнього втручання. Викладачка Інституту стратегії і технологій Університету Карнегі—Меллона Надія Костюк наголосила, що безпека часто не є першочерговим пріоритетом під час розробки таких пристроїв. ICA повідомила, що її центральні системи не постраждали: збої зачепили обмежену кількість магазинів, які користувалися зовнішнім постачальником із мережею поза основною мережею компанії.

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