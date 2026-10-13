Perseverance встановив рекорд позаземного пробігу на Марсі — TimesLIVE

Марсохід NASA Perseverance подолав 45,2 км з моменту прибуття на Марс у 2021 році, встановивши рекорд пробігу серед усіх транспортних засобів, що рухалися поверхнею інших небесних тіл поза Землею. Про це повідомляє TimesLIVE.

Шестиколісний апарат розміром з автомобіль перевершив попередній рекорд марсохода Opportunity, який у 2004–2018 роках подолав Марсом 45 км. Обидва марсоходи також проїхали більше, ніж будь-який місяцехід.

Дослідження кратера Єзеро

Perseverance працює в кратері Єзеро у північній півкулі Марса. Вважається, що мільярди років тому цей регіон був затоплений водою та містив озеро. Рекордного показника апарат досяг, рухаючись до району Ідубі через місцевість біля західного краю кратера, яку називають Лак-де-Шарм.

За словами керівника проєктів марсоходів Perseverance і Curiosity Стівена Лі з Лабораторії реактивного руху NASA в Каліфорнії, інженерні системи та прилади Perseverance перебувають у відмінному стані, а резервні системи залишаються доступними. Оцінка всіх систем показала, що апарат може працювати до 2030-х років і, ймовірно, довше.

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Автономна навігація

NASA пов'язує значну частину успіху марсохода з автономною навігаційною системою AutoNav. За даними Лі, без втручання людей виконується 90% переміщень апарата. Perseverance робить стереознімки місцевості попереду, створює тривимірну програмну карту та самостійно обирає найбезпечніший маршрут до заданої точки.

Швидкий співпроцесор Vision Compute Element дає змогу майже безперервно обробляти зображення й запускати програмне забезпечення автономного руху. Попереднім марсоходам доводилося зупинятися перед кожним відрізком маршруту, щоб обробити дані.

Початковий план місії передбачав 20 км шляху. NASA нещодавно продовжило місію для дослідження краю кратера приблизно до кінця 2028 року. Система живлення Perseverance на основі плутонію, за словами Лі, працює відповідно до очікувань і має запас корисної енергії на багато років.

Найвагомішим результатом Perseverance Лі назвав виявлену торік потенційну біосигнатуру — можливу ознаку давнього мікробного життя. Її знайшли в червонуватій породі, яка, ймовірно, сформувалася 3,2–3,8 млрд років тому в руслі річки, що живила давнє озеро в кратері Єзеро.

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