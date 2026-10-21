У Японії персональні дані поліцейських та інших працівників 22 префектурних поліцейських управлінь могли бути скомпрометовані через нещодавній витік даних у компанії Arcadia Inc., яка надає послуги у сфері інформування про стихійні лиха. Про це повідомляє Anadolu Agency з посиланням на Kyodo News.

Інформація працівників поліції

Представники Національного поліцейського агентства Японії заявили, що особиста інформація поліцейських та інших працівників 22 префектурних поліцейських управлінь могла бути скомпрометована. Усього Японія має 47 адміністративних префектур.

У поліції префектур Кіото, Фукуока, Сімане та Ямагуті також реєстрували в цьому сервісі електронні адреси місцевих жителів із міркувань безпеки.

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Інші можливі витоки

Окремо кадрова компанія Recruit Co. повідомила про можливий витік персональних даних, що стосується 3,7 мільйона облікових записів сервісу інформації про вживані автомобілі Carsensor.

Згідно з оприлюдненим у понеділок опитуванням, близько 30,2% великих японських компаній могли у певний момент зазнати витоків даних, зокрема внаслідок кібератак або людських помилок.

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