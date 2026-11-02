Phantom Blade Zero перевищила 720 тисяч одночасних гравців у Steam — ECNS

Китайська рольова гра з елементами екшену Phantom Blade Zero, розроблена компанією S-Game, у день релізу перевищила позначку в 720 тисяч одночасних гравців у Steam. Менш ніж за годину після запуску в четвер кількість користувачів, які одночасно грали в неї на платформі, сягнула понад 300 тисяч.

Як повідомляє ECNS, продажі гри вже перевищили 1 млн копій. Виручку від передзамовлень у Steam і PlayStation 5 оцінили у понад 43 млн доларів. До офіційного релізу гру додали до списків бажаного близько 3 млн користувачів на всіх платформах.

Оцінки критиків і користувачів

У попередніх оглядах ПК-версія Phantom Blade Zero отримала середню оцінку 88 зі 100 на Metacritic. Це вище за 81 бал, який Black Myth: Wukong отримала на цьому агрегаторі.

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Позитивні відгуки у Steam залишили 88% із понад 33 250 китайськомовних користувачів. Серед англомовних користувачів частка позитивних оцінок також становила 88%. Американський критик Тревіс Нортап оцінив гру у 9 балів із 10, відзначивши бойову систему та бої з босами. Водночас він звернув увагу на невидимі бар’єри в локаціях і окремі технічні проблеми.

Сюжет і стиль гри

Головним героєм є майстер бойових мистецтв Соул, який зазнав важкого поранення серця у попередній битві. Таємничий лікар рятує його, однак лікування залишає персонажеві лише 66 днів життя. За цей час Соул вирушає на пошуки нового серця та намагається віднайти себе у світі брехні й зрад.

Засновник S-Game і продюсер гри Лян Цивей називав її основою історію з виразними традиційними китайськими елементами. Автори описують стиль як «кунгфупанк», що поєднує естетику уся, атмосферу цзянху, стімпанк, механічні кінцівки та панк-елементи. У грі є 30 видів зброї, натхненних традиційним китайським озброєнням, а рухи для бойових сцен записували за участю понад 20 акторів кунгфу, зокрема гонконзького актора Донні Єна.

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