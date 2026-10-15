У Південній Кореї п’ять мікросупутників угруповання NEONSAT передали на наземну станцію перші знімки Землі через 14 годин 29 хвилин після запуску ракетою Nuri. Старт відбувся 7 жовтня з космічного центру Наро в Ґохині на південному заході країни, повідомляє Korea Herald.

Перші знімки

П’ять апаратів входять до програми New-space Earth Observation Satellite Constellation for National Safety, або NEONSAT. Раннє отримання зображень підтвердило штатну роботу супутників і їхнього оптичного корисного навантаження, зазначила Корейська аерокосмічна адміністрація.

За її даними, супутники підтримують стабільний зв’язок із наземними станціями. Їхні системи виробництва електроенергії та контролю орієнтації працюють нормально.

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Подальше розгортання

Після додаткових перевірок корисного навантаження Корейська аерокосмічна адміністрація та Корейський передовий інститут науки і технологій мають розпочати початкову експлуатацію апаратів. П’ять супутників поступово розмістять через рівні проміжки, щоб сформувати угруповання.

Після завершення початкової експлуатації керування планують передати Національному центру супутникових операцій на острові Чеджу наступного року. Супутникові знімки мають використовувати для потреб національної безпеки та реагування на надзвичайні ситуації. У майбутньому угруповання NEONSAT складатиметься з десяти апаратів: ще п’ять планують запустити наступного року під час шостого польоту ракети Nuri.

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