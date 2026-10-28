Південна Корея завершила розробку морського ударного гелікоптера — Anadolu Agency

Південна Корея завершила розробку морського ударного гелікоптера в межах проєкту вартістю 450 млрд вон, або близько 337 млн доларів. Виробництво приблизно 20 таких машин планують розпочати у 2027 році, повідомляє Anadolu Agency.

Модифікація на базі Surion

Новий гелікоптер створили на основі морської версії KUH-1 Surion. За даними Адміністрації програми оборонних закупівель Південної Кореї, машину призначено для багатопланових десантних операцій.

Гелікоптер оснастили ракетами класу «повітря — поверхня» та іншими системами озброєння. Також він має додаткові системи для протидії загрозам з боку ворожих гелікоптерів і безпілотників.

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Випробування та сертифікація

Проєкт стартував у 2022 році та пройшов серію оцінювань. Під час випробувань проводили бойові стрільби з турельних кулеметів, ракет класу «повітря — поверхня», а також керованих і некерованих ракет.

У липні гелікоптер успішно пройшов повну оцінку бойової придатності, а в серпні отримав сертифікат льотної придатності. Це підтвердило відповідність машини вимогам безпечного польоту.

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