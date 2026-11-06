Південнокорейський стартап зупинив випробування ШІ-системи Barbara в Україні через розбіжності

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Південнокорейська компанія Newtype Industries оголосила про припинення випробувань своєї системи штучного інтелекту Barbara в Україні. Керівництво стартапу стверджує, що українська сторона зупинила співпрацю після отримання відповідного розпорядження від вищого керівництва.

Систему Barbara тестували разом із двома українськими військовими підрозділами. Вона призначена для перетворення голосових повідомлень військовослужбовців на структуровані дані, які можуть використовувати офіцери управління вогнем.

Крім того, штучний інтелект допомагає виявляти можливі помилки в координатах і перевіряти, чи не розташовані визначені цілі в цивільних районах. Водночас остаточне рішення щодо застосування зброї залишається за людиною.

За словами керівника Newtype Industries Джо Чо, у середині жовтня представник української сторони повідомив йому про розпорядження «згори» припинити всю роботу над проєктом.

Після цього, стверджує Чо, компанія втратила зв’язок з українськими військовими та місцевими партнерами.

Спочатку розробники планували завершити випробування до кінця 2026 року. Однак тепер польові тести, збір відгуків військовослужбовців і переговори щодо впровадження системи скасували або відклали на невизначений термін.

Джо Чо припускає, що припинення співпраці може бути пов’язане з дипломатичними розбіжностями між Україною та Південною Кореєю. Йдеться про ситуацію навколо передачі Сеулу двох північнокорейських військовополонених.

Водночас офіційного підтвердження того, що саме дипломатичний конфлікт став причиною зупинення випробувань, немає.

Міністерство закордонних справ України відмовилося коментувати ситуацію, пояснивши, що не коментує приватні ініціативи.

Про це повідомляє The Diplomat.

Раніше Міністерство закордонних справ України спростувало повідомлення про можливий розрив дипломатичних відносин із Південною Кореєю. У відомстві закликали уважно аналізувати реальні висловлювання глави МЗС країни Чо Хьона та не робити передчасних висновків.

Нагадаємо, Південна Корея виведе з України ще частину співробітників свого посольства.

До цього послу Південної Кореї в Україні Паку Кічану наказали повернутися на Батьківщину.

Україна готова повернутися до конструктивного діалогу з Південною Кореєю після рішення Сеула відкликати свого посла з Києва.

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