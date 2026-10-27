Pokémon Unite припинить роботу 23 березня 2027 року — Engadget

Багатокористувацька гра Pokémon Unite припинить роботу 23 березня 2027 року о 00:00 за UTC. Про це повідомляє Engadget. Це безкоштовна гра жанру MOBA з матчами п'ять на п'ять, у яких гравці обирають покемонів, розвивають їх і відкривають нові здібності протягом поєдинку.

Продаж гемів зупинили

Pokémon Unite вийшла для Nintendo Switch у липні 2021 року, а за кілька місяців стала доступною на мобільних пристроях. Гра підтримувала кросплатформну гру між цими версіями. Її розробила TiMi Studios Tencent.

Гра поширюється безкоштовно та монетизується через бойові перепустки, косметичні предмети й геми. Продаж гемів уже припинили, як і оформлення нових членств Unite Club та автоматичне поновлення чинних. Геми, придбані раніше, можна буде використати до закриття сервісу. Чинні учасники Unite Club зберігатимуть бонуси до завершення строку свого членства.

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Фінальне оновлення та Library

12 листопада для гри вийде фінальне оновлення зі спеціальною прощальною подією. Також розробники додадуть функцію Library, яка дозволить переглядати частину внутрішньоігрових предметів після завершення роботи Pokémon Unite.

Для цього користувачам потрібно буде увійти до гри до дати закриття та завантажити дані Library. Вони зберігатимуться на пристрої й, за даними The Pokémon Company, зазвичай не можуть бути перенесені на інший пристрій. У липні компанія також оголосила, що Pokémon Unite не входитиме до програми чемпіонату світу Pokémon 2027 року; замість цього у Токіо запланований окремий турнір, відбір до якого стартує у грудні.

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