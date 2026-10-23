Польща готує в mObywatel цифрове подання підтримки кандидатів — RMF24

У Польщі Міністерство цифровізації розробляє для застосунку mObywatel нову функцію — портал для надання підтримки кандидатам і виборчим спискам. Сервіс планують застосувати вже під час виборчої кампанії до Сейму та Сенату наступного року, повідомляє RMF24.

Заступник міністра цифровізації Даріуш Стандерський заявив, що мета проєкту — спростити надання підтримки кандидатам і підвищити безпеку процедури. За його словами, нова система має позбавити виборців потреби вписувати всі персональні дані в паперові бланки під списками кандидатів.

Перевірка виборчих прав

Міністерство повідомило, що сервіс супроводжуватиме користувача крок за кроком. Система перевірятиме його виборчі права та відповідний виборчий округ за даними Центрального реєстру виборців.

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За задумом авторів проєкту, цифровий формат має обмежити коло людей, які можуть бачити персональні дані виборця. Інформація про надання підтримки кандидату або списку на виборах до Сейму буде доступна лише виборцю та Державній виборчій комісії Польщі.

Доступ для виборчих комітетів

Уповноважені представники виборчих комітетів зможуть перевіряти кількість підписів, зібраних цифровим способом для кандидатів і списків. Водночас вони не матимуть доступу до даних людей, які надали таку підтримку.

Після запуску цифрового сервісу паперовий збір підписів не скасують. За словами Стандерського, портал також має допомогти збирати підтримку кандидатів на місцевих виборах і використовуватися під час референдумів. У Міністерстві цифровізації зазначили, що застосунком mObywatel користуються 13,5 млн людей, а щодня до нього входять близько 2 млн користувачів.

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