Польща запустила фонд на €114 млн для космічних технологій — Notes from Poland

У Польщі державний Банк національного розвитку BGK оголосив про запуск Vinci Space Tech Fund — першого у країні фонду підтримки компаній, що розробляють космічні технології. Його обсяг становитиме 500 млн злотих, або €114 млн. Фонд планує інвестувати у 15–20 компаній галузі, повідомляє Notes from Poland.

Інвестиції до 100 млн злотих

Через інвестиційний механізм Vinci BGK вкладатиме у відібрані компанії від 10 млн до 100 млн злотих. У Міністерстві розвитку і технологій Польщі зазначили, що фонд орієнтуватиметься на бізнеси з потенціалом швидкого зростання та виходу на міжнародні ринки.

Основними отримувачами інвестицій мають бути польські компанії. Водночас фінансування зможуть залучити й підприємства з інших європейських країн, якщо їхня основна діяльність зосереджена в Польщі.

Напрямами роботи фонду визначено супутники, оптику й спостереження за Землею, супутниковий зв’язок, електроніку та фотоніку, ракети й двигунні установки, а також штучний інтелект. Окрім грошей, учасники програми отримуватимуть консультації та підтримку партнерів ініціативи.

Партнери фонду

Партнерами Vinci Space Tech Fund стали Польське космічне агентство, Краківський технологічний парк, де відбулася презентація ініціативи, а також фінський виробник і оператор мікросупутників ICEYE. Одним із засновників ICEYE є поляк Рафал Моджевський.

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Краківський технологічний парк, місто Краків і факультет космічних технологій університету AGH мають забезпечити значну частину академічної, дослідницької та технічної експертизи. ICEYE ділитиметься досвідом розвитку космічної компанії та виходу на світові ринки.

Ініціатор створення фонду, міністр фінансів Польщі Анджей Доманський, заявив, що космічний сектор важливий для реагування на загрози, захисту критичної інфраструктури, енергетичної безпеки та моніторингу території Польщі й прилеглих районів. Президент правління BGK Мірослав Чекай також пов’язав розвиток галузі зі зміцненням технологічного суверенітету країни.

Розвиток космічного сектору

Польща приєдналася до Європейського космічного агентства у 2012 році. Відтоді її сектор перейшов від постачання компонентів для закордонних місій до розробки власних супутників і космічних систем. У 2024 році було запущено найбільший польський супутник EagleEye, створений консорціумом польських компаній і наукових установ.

У липні Варшаву обрали місцем розташування нового центру Європейського космічного агентства, який спеціалізуватиметься на цивільній безпеці та стійкості. У матеріалі також зазначається, що війна Російської Федерації — держави-агресора — проти України посилила увагу до значення власних космічних спроможностей для національної безпеки.

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