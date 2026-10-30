Понад половина дорослих на Тайвані користувалися генеративним ШІ — Taipei Times

Понад половина дорослих жителів Тайваню користувалися інструментами генеративного штучного інтелекту протягом останніх шести місяців. Такі результати опитування оприлюднила Тайванська комісія з чесної торгівлі, повідомляє Taipei Times.

Дослідження проводили з 6 до 28 травня. Воно охопило 1079 респондентів віком від 18 років, які використовували генеративні ШІ-інструменти впродовж попередніх шести місяців.

Найпопулярніші сервіси

Найчастіше респонденти користувалися ChatGPT від OpenAI — його назвали 87,9% опитаних. Друге місце посів Gemini від Google із показником 67,8%, а Claude від Anthropic використовували 8,9% учасників дослідження.

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Коли учасників попросили назвати основний ШІ-інструмент, 56,6% обрали ChatGPT, а 34,6% — Gemini. Найпоширенішими цілями використання генеративного ШІ стали навчання, яке зазначили 56,5% опитаних, і робочі завдання — 55%. Ще 47,2% заявили, що обирають платформу, яка найкраще відповідає їхнім потребам.

Платні підписки та безкоштовні версії

Платними ШІ-сервісами користувалися 39,8% респондентів, причому майже 70% із них оплачували підписку власним коштом. Половина передплатників витрачала від 500 до 1000 нових тайванських доларів на місяць, а 76,3% заявили, що не відмовилися б від підписки навіть за підвищення її вартості на 10%.

Серед користувачів безкоштовних сервісів 89,5% пояснили відмову від підписки тим, що безоплатної версії їм достатньо. Якщо якість таких сервісів погіршиться через нижчі ліміти використання або повільніші відповіді, 76,7% готові перейти на іншу безкоштовну платформу, тоді як 15,5% обрали б платну версію.

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