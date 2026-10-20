Посол ОАЕ у США Аль-Отейба заявив про незмінність інвестицій у США — The National

Посол ОАЕ у США та державний міністр Юсеф Аль-Отейба заявив, що Об’єднані Арабські Емірати продовжують реалізацію інвестиційних і технологічних планів у Сполучених Штатах попри війну США з Іраном та перебої в судноплавстві через Ормузьку протоку. Про це він написав у листі до Американсько-еміратської ділової ради, повідомляє The National.

За словами Аль-Отейби, зобов’язання ОАЕ перед США залишаються незмінними, великі інвестиції просуваються, а розширення доступу до передових технологій створює нові можливості для обох країн. Він також заявив, що Емірати здобули місце серед найбільш надійних партнерів США і не ставитимуть цю довіру під загрозу.

Експортні пільги та захист технологій

У липні Міністерство торгівлі США суттєво підвищило експортний статус ОАЕ, надавши країні розширений пільговий режим. Це має полегшити експорт і передавання американського військового обладнання, супутників, космічних апаратів, а також технологій штучного інтелекту й енергетики.

Аль-Отейба назвав це рішення вотумом довіри до підходу ОАЕ щодо захисту складних технологій від неналежного використання. За його словами, країна запровадила правові, інституційні та структурні механізми захисту, зокрема ізольовані захищені середовища, перевірених кінцевих користувачів, контроль за недопущенням перенаправлення технологій, перевірку персоналу та постійний моніторинг.

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Угоди в космосі, авіації та ШІ

Посол навів як приклади співпраці угоду еміратської компанії Space42 з американською Viasat на 1 млрд доларів у сфері зв’язку. Він також згадав замовлення Emirates, Etihad і flydubai на літаки Boeing із двигунами General Electric загальною вартістю понад 65 млрд доларів.

Окремо Аль-Отейба наголосив на 10-річній рамковій програмі технологічних інвестицій ОАЕ у США на 1,4 трлн доларів, яка, за його словами, випереджає графік. Він зазначив, що ОАЕ вже придбали та інвестували сотні мільярдів доларів в американські технології, компанії та енергетичні проєкти.

У травні до ОАЕ надійшли перші партії центральних і графічних процесорів американської Nvidia, необхідних для інфраструктури штучного інтелекту. Аль-Отейба також згадав еміратсько-американський кампус ШІ потужністю п’ять гігаватів, створений за участю американських партнерів і з використанням американських чипів.

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