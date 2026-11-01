Потепління могло зупинити нове зледеніння в Канаді — ScienceAlert

Дослідження льодовикової шапки Барнс у Канаді припускає, що антропогенне потепління могло зупинити ранню фазу нового зледеніння. Як повідомляє ScienceAlert, роботу опублікували в журналі Science.

Свідчення з-під льоду

Льодовикова шапка Барнс є залишком Лаврентійського льодовикового щита, який у плейстоцені вкривав значну частину півночі США та Канади приблизно від 95 тисяч до 20 тисяч років тому. У період найбільшого поширення щит простягався від Полярного кола до Іллінойсу, а товщина льоду в окремих місцях сягала трьох кілометрів.

Щоб відтворити історію шапки Барнс, науковці визначали в породах співвідношення космогенного ізотопу берилію-10. Його накопичення припиняється, коли каміння накриває льодовик, і відновлюється після відступу льоду. Також автори проаналізували давню рослинність, що оголилася внаслідок відступу шапки, за допомогою радіовуглецевого датування.

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Розворот після 1960-х

За оцінкою авторів, найвищі температури нинішнього міжльодовикового періоду — голоцену — в північних широтах припали приблизно на 11–10 тисяч років тому. Надалі розпочалося похолодання, однак Лаврентійський щит продовжував скорочуватися, оскільки його поверхня опустилася надто низько для подальшого зростання.

Близько 3,6 тисячі років тому льодовиковий покрив, залишком якого є шапка Барнс, був меншим за її нинішні розміри та залишався на такому мінімумі приблизно до 2 тисяч років тому. Після цього він почав збільшуватися; дослідники вважають це можливим початком наступного зледеніння.

Шапка Барнс досягла історичного максимуму приблизно 1960 року, після чого її зростання змінилося негативним балансом маси: у теплі місяці вона танула швидше, ніж відновлювалася взимку. Автори пов’язують втрати льоду переважно з підвищенням літніх температур. За нинішніх кліматичних сценаріїв останні залишки Лаврентійського льодовикового щита можуть зникнути назавжди.

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