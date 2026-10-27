Працівники Rockstar у Британії голосуватимуть за визнання профспілки — Engadget

Працівники британських офісів Rockstar Games, за даними журналіста Bloomberg Джейсона Шраєра, мають голосувати за визнання підрозділу Independent Workers Union of Great Britain (IWUGB) — Rockstar Game Workers Union — з 12 до 26 листопада. Якщо голосування буде успішним, об’єднання стане найбільшою визнаною профспілкою в ігровій індустрії Великої Британії, повідомляє Engadget.

Голосування перед релізом GTA 6

Голосування заплановане на період до та після виходу Grand Theft Auto 6, реліз якої очікується 19 листопада. Rockstar Game Workers Union, що охоплює працівників усіх офісів компанії у Великій Британії, оголосили у травні 2026 року.

Трудовий спір із компанією

У листопаді також очікуються заключні виступи у трудовому трибуналі у справі між Rockstar та IWUGB. Їх планують провести 17 або 18 листопада, хоча слухання раніше мали завершитися на початку жовтня.

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IWUGB подала скаргу після того, як Rockstar у жовтні 2025 року звільнила понад 30 працівників. За даними джерела, більшість із них були членами профспілки або брали участь в організаційній діяльності. Звільнення спричинили побоювання щодо можливої протидії профспілковій діяльності. Rockstar заявляла, що працівників звільнили через неналежну поведінку, пов’язану з поширенням конфіденційної інформації.

Керівниця видавничого напряму Rockstar Дженніфер Колбе сказала Шраєру, що якщо команда хоче профспілку, то вона її матиме.

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