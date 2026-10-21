Президент Трамп анонсував $1,5 млрд на чипи в Північній Кароліні — The Hill

Президент США Дональд Трамп у Грінвіллі, штат Північна Кароліна, заявив, що Пентагон інвестує 1,5 млрд доларів у розширення виробництва передових напівпровідникових чипів у штаті. Про це повідомляє The Hill.

Інвестиції у виробництво чипів

Заяву Трамп зробив під час мітингу в Грінвіллі. За його словами, кошти мають спрямувати на виробництво передових напівпровідників безпосередньо в Північній Кароліні. Оголошення прозвучало на тлі курсу його адміністрації на повернення виробництва до Сполучених Штатів.

Президент також оголосив про будівництво великого виробничого підприємства компанії Sibelco в Північній Кароліні. Для повідомлення про цей проєкт на сцену запросили міністра торгівлі США Говарда Латніка.

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Підприємство Sibelco

Латнік повідомив, що новий об’єкт спеціалізуватиметься на виробництві кварцу. За його словами, кварц є основою для напівпровідників. Інших подробиць про підприємство він не навів.

Трамп також заявив, що компанії інвестують у виробництво у США на безпрецедентному рівні. Він пов’язав бажання бізнесу переносити виробництво до США з митами та політикою своєї адміністрації. Раніше на інших мітингах Трамп оголошував про інвестиційні плани щодо трубопроводу на Алясці та енергетичної інфраструктури США.

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