Президент Трамп анонсував $1,5 млрд на чипи в Північній Кароліні — The Hill
Президент США Дональд Трамп у Грінвіллі, штат Північна Кароліна, заявив, що Пентагон інвестує 1,5 млрд доларів у розширення виробництва передових напівпровідникових чипів у штаті. Про це повідомляє The Hill.
Інвестиції у виробництво чипів
Заяву Трамп зробив під час мітингу в Грінвіллі. За його словами, кошти мають спрямувати на виробництво передових напівпровідників безпосередньо в Північній Кароліні. Оголошення прозвучало на тлі курсу його адміністрації на повернення виробництва до Сполучених Штатів.
Президент також оголосив про будівництво великого виробничого підприємства компанії Sibelco в Північній Кароліні. Для повідомлення про цей проєкт на сцену запросили міністра торгівлі США Говарда Латніка.
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Підприємство Sibelco
Латнік повідомив, що новий об’єкт спеціалізуватиметься на виробництві кварцу. За його словами, кварц є основою для напівпровідників. Інших подробиць про підприємство він не навів.
Трамп також заявив, що компанії інвестують у виробництво у США на безпрецедентному рівні. Він пов’язав бажання бізнесу переносити виробництво до США з митами та політикою своєї адміністрації. Раніше на інших мітингах Трамп оголошував про інвестиційні плани щодо трубопроводу на Алясці та енергетичної інфраструктури США.