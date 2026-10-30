Президент Трамп заявив про перевірку зламу Binance на $6,3 млрд — The Hill

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація перевіряє злам криптовалютної біржі Binance на $6,3 млрд. Відповідаючи в Овальному кабінеті на запитання про можливу причетність північнокорейського угруповання, він сказав, що США цього поки не знають, але вивчають ситуацію, повідомляє The Hill.

Версія про північнокорейських хакерів

Аналітичні компанії TRM Labs і Chainalysis вважають, що за атакою може стояти кіберзлочинне угруповання TraderTraitor, пов’язане з Північною Кореєю. TRM Labs зазначила, що кілька аспектів зламу Binance збігаються з попередніми інцидентами, які пов’язували з Північною Кореєю, зокрема зі зламом криптобіржі Bybit на $1,5 млрд минулого року.

За даними TRM Labs, кошти почали переміщувати з гаманців Binance у четвер після обіду. Перекази здійснювали через мережі XRP Ledger, Ethereum, Bitcoin, Tron, Solana та інші блокчейни; значна частина операцій відбулася протягом 20 хвилин.

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Реакція Binance

Binance призупинила депозити та виведення коштів після інциденту. Криптокомпанії також заморозили близько $3 млрд активів, пов’язаних зі зламом. У Binance заявили, що покриють усі втрати, пов’язані з інцидентом.

Співгенеральний директор Binance Річард Тен у відео, оприлюдненому в X, подякував партнерам за оперативне замороження активів і повідомив про співпрацю компанії з правоохоронними органами. Він також запевнив користувачів, що біржа працює над врегулюванням ситуації та відшкодуванням втрат.

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