Президентка Uber Джилл Хейзелбейкер перейде до OpenAI — Fortune

У США компанія OpenAI призначила президентку Uber Джилл Хейзелбейкер директоркою з корпоративних питань. Вона відповідатиме за глобальні комунікації компанії та працюватиме з її керівництвом над поглибленням розуміння штучного інтелекту й зміцненням довіри до місії OpenAI, повідомляє Fortune.

Хейзелбейкер розпочне роботу на початку грудня та підпорядковуватиметься співзасновнику й президентові OpenAI Грегу Брокману. Вона житиме на Східному узбережжі США, але проводитиме час і в Сан-Франциско, де розташована штаб-квартира OpenAI.

Досвід у технологічному секторі

До переходу в OpenAI Хейзелбейкер протягом 11 років обіймала посади президентки та директорки з корпоративних питань Uber. Раніше вона також працювала на керівних посадах у Snap і Google.

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Брокман, коментуючи призначення, наголосив на досвіді Хейзелбейкер та її розумінні можливостей і відповідальності, пов’язаних зі створенням технологій глобального масштабу. Сама менеджерка назвала роботу над суспільною довірою особливо важливою в умовах поширення ШІ.

Посаду в комунікаціях не заповнювали з січня

Хейзелбейкер замінить Ханну Вонг, яка обіймала посаду директорки з комунікацій OpenAI до січня 2026 року. Після її відходу комунікаційну команду тимчасово очолював Кріс Лехейн.

За даними Fortune, OpenAI пропонувала Хейзелбейкер цю посаду ще навесні, однак тоді вона відмовилася. У вересні компанія повідомляла виданню, що не поспішала з призначенням і шукала відповідну кандидатуру, а влітку залучила рекрутингову фірму для пошуку.

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