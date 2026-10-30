Професор Ван Цзіньцань отримав премію за перетворення стоків на енергію — Taipei Times

У Парижі, Франція, професор Національного університету Іланю Ван Цзіньцань отримав одну з головних нагород Stevie Awards for Technology Excellence за дослідження технології перетворення стічних вод на енергію із застосуванням штучного інтелекту. Про це повідомляє Taipei Times.

Нагорода за чисті технології

Науковця з кафедри механічної та електромеханічної інженерії відзначили в категорії Green and Clean Technology за досягнення у сфері сталих та енергоефективних обчислень. Переможців Stevie Awards 2026 року офіційно оголосили наприкінці липня, а церемонія вручення відбулася в Парижі у середу.

Технологія ґрунтується на мікробних паливних елементах і поєднує прогнозування за допомогою ШІ, моніторинг у реальному часі, цифрові двійники та термогідродинамічний аналіз. За словами Вана, вона дає змогу очищувати стічні води, видаляти забруднювачі та отримувати електроенергію, яку мікроорганізми виробляють під час розкладання органічних речовин.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

ШІ та цифрові двійники

Дослідницька група застосовує ШІ для аналізу зв’язків між якістю води, швидкістю потоку, напругою та умовами роботи системи. Це допомагає прогнозувати виробіток енергії, ефективність видалення забруднювачів і зміни в роботі установки.

Цифрові двійники використовують для моделювання реальної системи, що, за словами науковця, дає змогу підвищити її ефективність і стабільність. До лабораторії Вана входять фахівці з біології, екологічної інженерії, матеріалознавства, хімії та електротехніки, тоді як сам він спеціалізується на аерокосмічній інженерії. Науковець сподівається, що технологію згодом застосовуватимуть для децентралізованого очищення стічних вод, на розумних фабриках, у системах переробки ресурсів та енергетичних системах віддалених районів.

Читай нас у