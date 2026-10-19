У Сан-Франциско прокурори США заявили, що громадянин Саудівської Аравії Абдулрахман Альфозан, обвинувачений у встановленні пристрою для запису розмов у конференцкімнаті керівництва OpenAI, протягом 2025–2026 років часто спілкувався через WhatsApp із членом саудівської королівської родини. Як повідомляє CNBC, останній контакт відбувся 5 жовтня — за чотири дні до арешту Альфозана.

У клопотанні прокуратури про тримання 35-річного чоловіка під вартою без застави зазначено, що співрозмовник пропонував йому долучитися до ініціативи зі штучного інтелекту в Саудівській Аравії та неодноразово запитував, коли той планує залишити OpenAI. У травні 2026 року член королівської родини написав Альфозану, що Саудівська Аравія потребує його більше, ніж США. Альфозан відповів «100», що, на думку прокурорів, свідчило про його згоду.

Обставини справи

За версією прокуратури, 28 вересня 2026 року Альфозан приховано підключив аудіозаписувальний пристрій до USB-порту на задній панелі телевізора в конференцкімнаті OpenAI. У цьому приміщенні обговорювали конфіденційну технічну, комерційну та стратегічну інформацію, зокрема дослідження компанії, її технологічний прогрес, взаємодію з урядом і комерційні зв’язки.

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У матеріалах справи також ідеться, що в телефоні Альфозана виявили фотографії інших прихованих пристроїв та електронного обладнання в офісах OpenAI. Ще один пристрій компанія знайшла в сумці, яку він залишив у приміщенні з принтерами. Водночас у судовому поданні не стверджується, що представник саудівської королівської родини доручив Альфозану встановити записувальний пристрій або викрасти інформацію.

Позиції сторін

Прокурори заявили, що дії Альфозана могли становити загрозу національній безпеці США, та наполягають на його утриманні під вартою. Вони також вказали на ризик втечі, посилаючись на ресурси й можливу підтримку з боку іноземної держави, яка не має договору про екстрадицію зі США. Після арешту дружина Альфозана та їхній тримісячний син вилетіли із Сан-Франциско до Дохи; переліт бізнес-класом, за даними прокуратури, оплатив неназваний представник саудівських військових.

Адвокат Вільям Пернік просить звільнити Альфозана під домашній арешт і GPS-моніторинг. Захисник наголосив, що громадянство не є доказом ризику втечі, а запланований переїзд до Саудівської Аравії був пов’язаний із сімейними та імміграційними обставинами. Альфозану загрожує до п’яти років ув’язнення у разі визнання вини. Після арешту OpenAI звільнила його.

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