Місцеві ради в Австралії, у штаті Західна Австралія, запроваджують обмеження на використання розумних окулярів у громадських закладах, зокрема басейнах, бібліотеках і рекреаційних центрах. Рішення пояснюють занепокоєнням щодо приватності, адже такі пристрої можуть записувати фото, відео та звук натисканням кнопки, повідомляє ABC News.

Обмеження в Кондініні та Маргарет-Рівері

Рада графства Кондінін, розташованого приблизно за 270 кілометрів на схід від Перта, заборонила розумні окуляри в місцевому басейні, бібліотеках, офісах ради, громадських туалетах і залах. Заборона також поширюється на заходи, організовані радою, хоча місцева влада не може обмежити використання пристроїв у парках чи на вулицях.

Президент графства Кен Муріц заявив, що раду занепокоїли повідомлення про записи, зроблені такими пристроями у громадських місцях в інших країнах. У графстві Огаста—Маргарет-Рівер розумні окуляри заборонили в рекреаційних центрах, включно з басейном. Президентка ради Джулія Джин-Райс наголосила, що цей крок був превентивним, а не реакцією на конкретний інцидент.

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Обмеження у К'ю та розгляд у Перті

Джин-Райс зазначила, що людям, яким розумні окуляри потрібні з медичних причин, дозволятимуть ними користуватися. Водночас захисники прав людей з інвалідністю звертають увагу на користь таких пристроїв для щоденних потреб і застерігають від стигматизації їхніх користувачів.

У графстві К'ю заборонили працівникам, членам ради та підрядникам використовувати розумні окуляри на об'єктах місцевої влади, серед яких караван-парк і водний парк. Відвідувачів там не позбавляють права користуватися окулярами, однак можуть вимагати вимкнути та прибрати будь-який записувальний пристрій під час перебування на об'єктах графства.

Міська рада Перта розглянула пропозицію доручити генеральному директору перевірити використання розумних окулярів та інших носимих пристроїв для запису на міських об'єктах. У документі ради згадано нові ризики для приватності у громадських і напівприватних просторах, зокрема в роздягальнях та громадських закладах. Рішення очікують після завершення перевірки на початку наступного року.

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