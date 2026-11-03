Радник Суду ЄС: Gemini може порушувати права видавців преси — Channel NewsAsia

У Брюсселі, Бельгія, генеральний адвокат Суду ЄС Мацей Шпунар заявив, що чатбот Gemini компанії Google за певних обставин може порушувати права видавців преси. Про це повідомляє Channel NewsAsia.

Використання публікацій у відповідях

За словами Шпунара, таке порушення можливе, коли чатбот на основі великої мовної моделі отримує публікацію із сайту видавця, повторно використовує її для формування відповіді та передає цю відповідь користувачеві.

Водночас норми авторського права не захищають самі факти, про які повідомляють видання, а лише конкретну форму їхнього вираження, додав він.

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Справа угорського оператора сайту

Шпунар надав висновок у справі, яку угорський оператор вебсайту Like Company порушив проти Google. Він також зазначив, що використання захищених авторським правом матеріалів для навчання великих мовних моделей вільно дозволене за винятком для аналізу тексту та даних.

Висновків генеральних адвокатів зазвичай дотримуються судді, які розглядають відповідні справи.

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