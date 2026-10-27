Rapidus і HCLTech створили в Індії два центри розробки — The Japan Times
Японський виробник напівпровідників Rapidus та індійська технологічна компанія HCL Technologies, відома як HCLTech, створили в Індії два центри розробки для прискорення створення чипів нового покоління. Обидва центри почали повноцінно працювати в понеділок, повідомляє The Japan Times.
Розробка фотошаблонів і PDK
Через нові центри HCLTech планує надавати токійській Rapidus технології для проєктування фотошаблонів, а також розробляти набори проєктування процесів — PDK, необхідні для створення мікросхем. Індійська компанія також готуватиме фахівців із дизайну чипів, щоб допомогти Rapidus задовольнити майбутню потребу в кадрах.
Rapidus планує випустити PDK у 2026 фінансовому році, а HCLTech братиме участь у їхній розробці.
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Підтримка виробництва в Хоккайдо
Того ж дня IBM Japan повідомила про відкриття офісу в місті Тітосе на японському острові Хоккайдо. Він підтримуватиме клієнтів компанії у сфері напівпровідників, зокрема Rapidus.
Rapidus використовує технологію IBM та планує розпочати масове виробництво напівпровідників із шириною лінії схеми 2 нанометри на своєму заводі в Тітосе у 2027 фінансовому році. У місті також працюють представництва багатьох інших компаній, пов’язаних із напівпровідниковою галуззю.