Рас-ель-Хайма запустив зону випробувань безпілотних авто — The National

Емірат Рас-ель-Хайма в Об’єднаних Арабських Еміратах представив концепцію автономної мобільності та спеціальну зону для випробувань безпілотних транспортних засобів. Ініціативу запустило транспортне управління Рас-ель-Хайми Rakta спільно з девелопером RAK Properties, повідомляє The National.

Презентація відбулася в готелі InterContinental Ras Al Khaimah Mina Al Arab Resort & Spa за участю правителя Рас-ель-Хайми шейха Сауда бін Сакра Аль-Касімі. Він назвав розвиток системи автономної мобільності важливим етапом на шляху емірату до більш технологічного та сталого майбутнього.

Зона для перевірки безпеки

Зона випробувань автономних транспортних засобів має забезпечити спеціально відведене середовище для оцінювання їхньої ефективності та безпеки. Проєкт також покликаний підвищити готовність Рас-ель-Хайми до залучення міжнародних спеціалізованих компаній і сприяти розвитку розумних та сталих транспортних рішень.

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Під час церемонії Rakta уклала 10 партнерських угод із державними установами, профільними компаніями, університетами, академічними й дослідницькими інституціями. Ці домовленості стосуються співпраці у розробці та тестуванні технологій автономного транспорту, а також наукових досліджень.

Продовження чинних тестувань

Нові ініціативи розвивають уже наявні випробування в еміраті: на острові Аль-Марджан тестують автономні автобуси Robobus, а в районі Аль-Даїт-Саут розширили випробування роботаксі. За даними видання, влада Рас-ель-Хайми розглядає автономний транспорт як частину плану з розвитку сучасної транспортної системи, підвищення конкурентоспроможності та залучення інвестицій.

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