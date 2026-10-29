Reddit планує запровадити обов’язкову реєстрацію для доступу до платформи — CNBC

Reddit планує вимагати від усіх користувачів створити офіційний обліковий запис для доступу до соціальної платформи. Компанія оголосила про це разом зі звітом за третій квартал. Як повідомляє CNBC, тестування нової моделі розпочнуть у четвертому кварталі за межами США.

Генеральний директор Reddit Стів Хаффман не назвав конкретних строків повного впровадження вимоги, пояснивши це складністю змін у роботі платформи. Компанія ще визначає, який саме контент зможуть переглядати незареєстровані відвідувачі. Хаффман назвав майбутню реєстрацію великою зміною для Reddit, яка досі надавала практично необмежений доступ без входу в акаунт.

Менше переходів із Google

За словами Хаффмана, одним із головних чинників рішення стало істотне скорочення пошукового реферального трафіку з Google у третьому кварталі. Він очікує, що тенденція збережеться і в четвертому кварталі. Раніше зміни алгоритмів Google, спрямовані на показ автентичного контенту з інтернет-форумів, допомагали Reddit нарощувати аудиторію. Однак розвиток AI Overviews та пов’язаних чат-функцій негативно позначився на переходах із пошуку.

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Компанія прагне збільшувати кількість користувачів застосунку та тих, хто заходить на платформу після авторизації. Такі користувачі активніші й мають вищу цінність для рекламодавців, оскільки Reddit отримує основну частину доходів від онлайн-реклами.

Фінансові результати та прогноз

У третьому кварталі Reddit отримала $895 млн виручки, перевищивши прогноз LSEG на рівні $878 млн. Прибуток на акцію становив $1,40 проти очікуваних $1,35. Водночас прогноз компанії на четвертий квартал — від $1 млрд до $1,03 млрд виручки — виявився нижчим за очікування Волл-стріт у $1,05 млрд. Після публікації звіту акції Reddit втратили понад 11%.

Кількість щоденних активних унікальних користувачів зросла на 12% у річному вимірі — до 130,3 млн, але не досягла прогнозу аналітиків у 133,7 млн. У США цей показник скоротився на 2% — до 50,7 млн. Середній дохід на користувача становив $6,87, перевищивши очікування на рівні $6,50. Доходи від інших напрямів, зокрема ліцензування даних, зросли на 35% — до $48 млн.

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