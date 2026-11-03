Reddit тестує рекламу в результатах пошуку — The Verge

Reddit почав тестувати рекламу в результатах пошуку на своїй платформі. Оголошення добиратимуть з урахуванням кількох чинників, зокрема контекстної відповідності пошуковому запиту, повідомляє The Verge.

Реклама залежатиме від запиту

Наприклад, пошук за фразою «станція для еспресо» може показати рекламу еспресо, кавових машин, зерен або горняток. Запит про облаштування домашнього офісу може супроводжуватися оголошеннями моніторів, письмових столів чи офісних крісел.

Новий рекламний формат

Наразі Reddit уже демонструє рекламу у своїх стрічках у різних форматах, серед яких зображення, відео, спонсоровані дописи та AMA-сесії. Рекламні матеріали також відображаються всередині обговорень.

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Тестування реклами в пошуку на старті проводитимуть із обмеженою кількістю рекламодавців. Останніми тижнями Reddit також анонсував нові стрічки Following і For You та обмеження доступу до Old Reddit.

Компанія також оголосила про намір зробити Reddit платформою лише для авторизованих користувачів, щоб протидіяти збору Google даних для ШІ. Як зазначає The Verge, це рішення сприяло падінню акцій Reddit на 29%.

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