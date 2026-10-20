Reliable Robotics залучив $115 млн і перевищив оцінку $1 млрд — TechCrunch

Американський стартап Reliable Robotics із Маунтін-В’ю в Каліфорнії залучив $115 млн у продовженні раунду фінансування Series D. Після угоди оцінка компанії перевищила $1 млрд, повідомляє TechCrunch.

Фінансування складається з $90 млн інвестицій у капітал, які очолила Nimble Partners, а також $25 млн боргового фінансування від Silicon Valley Bank. Загальний обсяг раунду Series D зріс до $275 млн. Загалом Reliable Robotics залучив $380 млн.

Сертифікація автономного польоту

Компанія розробляє систему автономного керування, яку можна встановлювати на наявні літаки, та прагне сертифікувати її у Федеральному авіаційному управлінні США (FAA). Співзасновник і генеральний директор Роберт Роуз заявив, що компанія регулярно надає регулятору докази для проходження процедури сертифікації.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Перший продукт Reliable Robotics — система постійного увімкнення автопілота. Вона має забезпечувати запуск двигуна, руління, зліт і посадку, водночас пілот залишатиметься в кабіні та взаємодіятиме із системою через сенсорний екран. Роуз очікує на сертифікацію цього рішення протягом 18–24 місяців.

Радар і вантажні рейси

Наступний етап передбачає перенесення пілота з кабіни до наземної станції керування; за оцінкою Роуза, така сертифікація може зайняти щонайменше три роки. Окремо стартап розробив твердотільний радар уникнення зіткнень без рухомих частин. За словами керівника, він має більшу дальність і вищу роздільну здатність, ніж звичайні радіолокаційні системи. Компанія розраховує сертифікувати радар до кінця 2027 року.

Reliable Robotics також домагається сертифікації власного перевізника Reliable Airlines, що базується в Альбукерке. Авіакомпанія має шість літаків Cessna Caravan і шість днів на тиждень виконує вантажні рейси. Для роботи перевізника FAA окремо сертифікує авіаційні операції.

Читай нас у