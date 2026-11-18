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У ніч на 19 листопада о 00:00 відбудеться довгоочікуваний реліз Grand Theft Auto VI — нової масштабної гри від Rockstar Games. Після багатьох років очікування та численних перенесень геймери зможуть зануритися в історію кримінального дуету Люсії та Джейсона, яка розгортається у сонячному Вайс-Сіті.

Українські гравці отримають доступ до GTA 6 опівночі, тоді як першою гру зможе запустити Нова Зеландія — там реліз відбувся о 13:00 за київським часом 18 листопада.

Коли GTA 6 вийде у світі та в Україні

Rockstar Games обрала не одночасний глобальний запуск, а поетапний реліз. Гра розблоковуватиметься о 00:00 за місцевим часом у кожному регіоні. Через різницю в часових поясах гравці в Океанії та Азії отримають доступ до новинки раніше, ніж користувачі в Європі та Америці.

Першою офіційний реліз зустріне Нова Зеландія. Місцеві геймери зможуть почати грати вже 18 листопада о 13:00 за київським часом. Деякі користувачі намагалися скористатися цією різницею та змінювали регіон своїх консолей на новозеландський, щоб отримати ранній доступ.

Однак такі спроби, за повідомленнями геймерської спільноти SourceVI, призвели до проблем із PlayStation Network. Окремі користувачі створювали облікові записи PSN у Новій Зеландії, сподіваючись запустити гру приблизно на 13 годин раніше. Після цього деякі з них нібито отримали тимчасові або постійні блокування з кодом помилки WS-116331-5, який пов'язують із порушенням умов користування PlayStation Network.

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У разі блокування гравець може втратити доступ до свого профілю та придбаного на ньому цифрового контенту, зокрема до попереднього замовлення GTA 6.

В Україні гра стане доступною у ніч на 19 листопада о 00:00. На українських маркетплейсах її можна придбати за 3999 гривень.

За даними аналітичної компанії Sensor Tower, загалом було продано 15,88 млн копій гри на суму понад 1,54 млрд доларів. Із цієї суми 1,15 млрд доларів забезпечили продажі для консолі PlayStation 5, решту — для Xbox.

Сюжет і головні герої Grand Theft Auto VI

Події GTA 6 розгортатимуться у вигаданому американському штаті Леоніда, а одним із головних місць дії стане Вайс-Сіті. Це місто вже з'являлося у Grand Theft Auto (1997), а також було центральною локацією Grand Theft Auto: Vice City (2002) і Grand Theft Auto: Vice City Stories (2006).

У центрі сюжету — кримінальна пара Джейсон Дюваль і Люсія Камінос. Люсія стане першою головною героїнею серії з 2000 року. Персонажі намагаються заробити гроші, однак опиняються втягнутими у масштабну злочинну змову на території штату Леоніда. Щоб вижити, їм доведеться об'єднати зусилля та покладатися одне на одного.

Історія розробки та перенесення релізу GTA 6

Після виходу Grand Theft Auto V у вересні 2013 року президент Rockstar North Леслі Бензіс заявив, що компанія вже має «деякі ідеї» щодо наступної гри серії.

У березні 2018 року видання The Know повідомило, що новий проєкт Grand Theft Auto має робочу назву Project Americas. За інформацією ресурсу, події мали відбуватися у вигаданому американському місті Вайс-Сіті, прототипом якого став Маямі, а також у Південній Америці.

У лютому 2022 року Rockstar Games офіційно підтвердила розробку нової частини Grand Theft Auto. У липні того ж року журналіст Джейсон Шраєр повідомив Bloomberg, що гра матиме назву Grand Theft Auto VI, а її сюжет зосередиться на двох головних героях, образи яких натхненні історією Бонні та Клайда. Однією з персонажок мала стати жінка латиноамериканського походження.

Тоді ж Rockstar оголосила, що Red Dead Online більше не отримуватиме великих оновлень, оскільки основні ресурси компанії зосереджені на розробці GTA 6.

4 грудня 2023 року в соцмережі X з'явилася витекла версія першого трейлера гри низької якості. Протягом години після витоку Rockstar Games опублікувала офіційний ролик на YouTube. У ньому розкрили назву гри, головних героїв, окремі подробиці ігрового процесу та підтвердили вихід для PlayStation 5 і Xbox Series X/S.

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У трейлері використали композицію Тома Петті «Love Is a Long Road». Перший ролик GTA 6 встановив рекорд за кількістю переглядів немузичного відео на YouTube протягом перших 24 годин, перевершивши попереднє досягнення блогера MrBeast.

Спочатку вихід гри планували на третій-четвертий квартал 2025 року. Однак у травні 2025-го Rockstar оголосила про перенесення релізу на рік — до 26 травня 2026 року. Тоді ж розробники представили другий трейлер, у якому оприлюднили додаткові подробиці історії.

У його описі йшлося: Джейсон і Люсія завжди знали, що шанси проти них. Але коли проста операція йде не за планом, вони опиняються на найтемнішому боці найсонячнішого місця в Америці, у самому центрі злочинної змови, що охоплює весь штат Леоніда, — і змушені покладатися одне на одного більше, ніж будь-коли, якщо хочуть вижити.

У листопаді 2025 року розробники повідомили про чергове перенесення: новою датою релізу стало 19 листопада 2026 року.

18 червня 2026 року Rockstar Games представила обкладинку GTA 6 та оголосила, що попередні замовлення стартують 25 червня. Так компанія розпочала маркетингову кампанію гри.

У серпні Rockstar Games спільно з платформою Netflix провела онлайн-показ 27-хвилинного прев'ю Grand Theft Auto VI, продемонструвавши геймерам додаткові матеріали майбутнього проєкту.

Цифрові передзамовлення гри Grand Theft Auto 6 у світі станом на 13 листопада оцінювалися приблизно у 12,13 млн копій, а дохід від них — у $1,18 млрд.

Нова частина відеоігрової серії Grand Theft Auto — GTA VI — виходить у світовий реліз після 13 років очікування, двох перенесень дати та кількох витоків. Гра стане доступною на консолях PlayStation 5 і Xbox Series опівночі за місцевим часом у кожному регіоні. Першими її зможуть запустити гравці у Новій Зеландії — о 11:00 за Гринвічем у середу.

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