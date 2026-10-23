Ретровірус PTERV1 пов’язали зі змінами розвитку мозку шимпанзе — ScienceAlert

Дослідження, яке очолювала науковиця Лундського університету у Швеції Патрісія Гердес, пов’язало давню ретровірусну вставку PTERV1 у геномі шимпанзе з пригніченням активності LINC00662. Як повідомляє ScienceAlert, роботу опублікували в журналі Science Advances.

PTERV1 виявляють у шимпанзе та інших африканських людиноподібних мавп, але не в людей. За даними дослідників, приблизно 4 мільйони років тому ретровірус залишив у геномі шимпанзе ДНК-вставку, яка збереглася донині.

Вплив на LINC00662

Люди й шимпанзе мають генетичну ділянку LINC00662, активну під час раннього розвитку людського мозку. Експерименти вказують, що вона допомагає нервовим клітинам дозрівати та формувати відростки. У шимпанзе вірусна вставка пригнічує активність LINC00662.

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Люди та шимпанзе еволюціонували від спільного предка приблизно 5–6 мільйонів років тому, а відмінності їхньої ДНК становлять близько 1,2%. Водночас мозок людини приблизно утричі більший за мозок шимпанзе.

Експерименти з органоїдами

Команда вимкнула LINC00662 у людських мозкових органоїдах — лабораторних моделях, вирощених із клітин. За таких умов нейрони та їхні відростки, зокрема дендрити й аксони, дозрівали та розросталися менш активно, ніж за збереженої активності LINC00662.

В окремому досліді видалення вірусної вставки зі стовбурових клітин шимпанзе відновило активність LINC00662. Автори наголошують, що це підтверджує внесок вставки в пригнічення цієї ділянки, однак не доводить, що її видалення змінило б розвиток мозку шимпанзе. Так само вчені не можуть передбачити, якими були б форма мозку, здібності чи поведінка людей за наявності аналогічної вставки.

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