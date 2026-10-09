Робот RAIBO2 подолав марафон без підзарядки — Live Science

Чотириногий робот RAIBO2 17 листопада 2024 року подолав марафонську дистанцію 42,195 км на одному заряді батареї під час забігу Sangju Dried-Persimmon Marathon у Південній Кореї. Машина фінішувала за 4 години 19 хвилин 52 секунди, рухаючись разом з іншими учасниками маршрутом із нерівностями та підйомами.

Як повідомляє Live Science, розробники називають RAIBO2 першим чотириногим роботом, який завершив офіційний захід на марафонській дистанції без зупинки для підзарядки. Результати розробки описали у дослідженні, опублікованому 23 вересня 2026 року в журналі Nature.

Маршрут із підйомами

Траса включала два підйоми на 50 метрів, а максимальний нахил сягав 10 градусів. Такі умови збільшують навантаження на енергосистему робота. Раніше RAIBO2 подолав 43 км рівним спортивним полем за 4 години 40 хвилин, однак під час попередньої спроби на нерівній трасі батарея розрядилася приблизно після 37 км.

Розробники пов’язали попередню невдачу, зокрема, з частими змінами темпу: робот намагався підлаштуватися під бігунів поруч.

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Зміни в батареї та системі керування

Після цієї спроби команда збільшила ємність батареї на 33% і доопрацювала систему керування. Зокрема, вона запровадила контроль жорсткості суглобів у приводах. Це дає змогу пом’якшувати рух ноги під час поглинання удару або забезпечувати стабільний сильний поштовх від поверхні.

Загальна ємність батареї RAIBO2 становить 2016 ват-годин. За даними дослідників, після модернізації максимальна дальність ходу робота на одному заряді на прямому маршруті сягнула 67 км. Машина також може частково повертати енергію до батареї, перетворюючи кінетичну енергію під час спуску.

Дослідники оцінили показник сумарних енерговитрат на транспортування у 0,25 проти орієнтиру 0,37 для людини. Вони зазначили, що легкі механічні компоненти, схема керування двигунами з малими втратами та програмне забезпечення для економного пересування допомогли підвищити ефективність робота.

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