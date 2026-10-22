Род-Айленд подав позов проти Meta через шахрайську рекламу — Engadget

Генеральний прокурор американського штату Род-Айленд Пітер Неронья подав позов проти Meta через підхід компанії до шахрайських рекламних оголошень на її платформах. Позов стосується тверджень, що компанія недостатньо ефективно запобігає поширенню такої реклами. Про це повідомляє Engadget.

Звинувачення прокуратури

У позові також стверджується, що Meta не вживала жорсткіших заходів проти шахрайських оголошень, оскільки вони приносять компанії дохід. Неронья заявив, що безпека споживачів має бути пріоритетом для компанії, якою користуються багато жителів Род-Айленду та США. За його словами, Meta нібито свідомо наражала вразливих користувачів на ризик шахрайства та отримувала від цього значні прибутки.

В офісі генерального прокурора зазначили, що Род-Айленд став першим штатом, який подав позов через імовірну бездіяльність Meta щодо таких оголошень. Водночас компанія вже була відповідачем у схожих справах: у квітні позов подала Федерація споживачів Америки, а в травні — округ Санта-Клара в Каліфорнії.

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Позиція Meta

Речник Meta Енді Стоун у коментарі Reuters заявив, що компанія видалила зі своїх платформ понад 159 мільйонів шахрайських рекламних оголошень. Він також сказав, що генеральний прокурор нібито відмовився обговорювати з Meta способи захисту жителів Род-Айленду від шахрайства та залучив юридичну фірму з іншого штату для підготовки позову.

У звіті Reuters за 2025 рік ішлося, що шахрайська реклама в мережах Meta могла забезпечувати компанії мільярди доларів доходу — потенційно до 10% її виручки. Meta, зі свого боку, вживала заходів проти частини організаторів фальшивих оголошень, подавала позови проти їхніх творців і запровадила цього року додаткові механізми захисту користувачів від підозрілих повідомлень.

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