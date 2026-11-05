Російський супутник міг відпрацьовувати атаку на супутник ICEYE — The Japan Times

Російський військовий супутник держави-агресора Cosmos 2612 у середині жовтня небезпечно зблизився з комерційним супутником X36 фінської компанії ICEYE на низькій навколоземній орбіті. За оцінкою фахівця з військового космосу, це зближення могло бути відпрацюванням атаки, повідомляє The Japan Times.

Небезпечне зближення

Заступник держсекретаря США Томас ДіНанно після інциденту написав у соцмережі X, що Cosmos 2612 навмисно здійснював небезпечні маневри поблизу комерційного супутника. За його словами, така поведінка відповідає операціям із використанням орбітальної зброї.

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Троє фахівців із космосу назвали цей випадок одним із найближчих відомих зближень російського військового космічного апарата з комерційним супутником на низькій навколоземній орбіті.

Супутник ICEYE

X36 належить фінській компанії ICEYE та забезпечує радарними знімками західні уряди і військових, зокрема Україну. Два пов’язані з Cosmos 2612 російські апарати нині рухаються у напрямку іншого західного супутника.

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