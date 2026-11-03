Розумне заряджання може знизити витрати на мережі для електрокарів на 40% — TimesLIVE

Європейські міста можуть зменшити витрати на модернізацію розподільчих електромереж для заряджання електромобілів на 40%, якщо використовуватимуть розумне заряджання. Такий висновок містить дослідження Siemens, про яке повідомляє TimesLIVE.

Майже 25 млрд євро інвестицій

Дослідження охопило 64 міста в 27 країнах ЄС, а також в Ісландії, Ліхтенштейні та Норвегії. За прогнозом Siemens, до 2030 року кількість електромобілів у цих містах у середньому зросте у 3,8 раза. Це потребуватиме 24,7 млрд євро інвестицій у розподільчі мережі.

Найбільші витрати, за висновками авторів роботи, будуть пов’язані з мережами низької напруги. Саме вони забезпечують повільніше заряджання автомобілів удома або на робочих місцях.

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Заряджання у години низького попиту

Використання розумних лічильників, які дають змогу переносити заряджання на періоди найнижчого споживання електроенергії, зокрема на нічні години, може скоротити загальний обсяг необхідних інвестицій на 10,6 млрд євро.

Автори дослідження також зазначили, що пропозиція Європейської комісії щодо передбачуваних і дешевших тарифів у години низького попиту могла б заохотити споживачів змінювати час заряджання. Найбільша потреба в інвестиціях очікується в Німеччині, далі — у Норвегії, Бельгії та Нідерландах. Найшвидше поширення електромобілів прогнозують у Східній Європі, хоча з нижчої стартової бази.

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