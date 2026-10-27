Розвідка США: Китай потроїв угруповання супутників з 2018 року — Breaking Defense

Розвідувальне управління Міністерства оборони США (DIA) у новому звіті заявило, що Китай із 2018 року потроїв своє угруповання супутників розвідки, спостереження та рекогносцировки (ISR). За даними Breaking Defense, станом на липень Китай мав на орбіті понад 510 таких апаратів.

У DIA зазначили, що китайські космічні можливості ISR охоплюють супутники з електрооптичними системами спостереження, радарами із синтезованою апертурою, а також апарати для електронної та радіотехнічної розвідки. На думку американської розвідки, ця мережа може допомагати Народно-визвольній армії Китаю виявляти, відстежувати та здійснювати цілевказання щодо сил США і їхніх союзників на суходолі та в морі.

Фокус на Індо-Тихоокеанському регіоні

У звіті йдеться, що китайська супутникова мережа дає змогу стежити за американськими та союзницькими силами в різних частинах світу, зокрема в Індо-Тихоокеанському регіоні. Серед районів, яким приділено увагу, названо Корейський півострів, Тайвань, Філіппіни, Індійський океан і Південно-Китайське море.

Заступник директора проєкту аерокосмічної безпеки Центру стратегічних і міжнародних досліджень Клейтон Свопе заявив, що Китай активно інвестує в космічні сенсори для спостереження за Землею та виявлення, відстеження і цілевказання об’єктів у регіоні. Він звернув увагу на потенційний вплив таких сенсорних мереж на переваги США у малопомітності літаків і підводних засобів.

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Комерційні апарати та темпи зростання

DIA включило до підрахунку супутники, що належать як Китайській Народній Республіці, так і китайським комерційним компаніям. У відомстві зазначили, що частина таких апаратів формально пов’язана з цивільними чи комерційними місіями, однак їхні дані та знімки можуть використовуватися НВАК через подвійне призначення технологій і, можливо, політику військово-цивільної інтеграції Китаю.

Старший науковий співробітник American Enterprise Institute Тодд Гаррісон зауважив, що методика DIA не пояснює повністю склад підрахунку. За його даними, кількість китайських діючих супутників спостереження та метеорологічних апаратів зросла зі 141 у 2018 році до 541, а кількість суто розвідувальних супутників — зі 124 до 453. Водночас він зазначив, що останніми роками темпи збільшення китайського угруповання сповільнилися. Гаррісон також повідомив, що США мають 643 діючі супутники спостереження та метеорології проти 298 у 2018 році.

У звіті DIA, як зазначає Breaking Defense, міститься, ймовірно, перше публічне зображення китайського багаторазового космоплана, який востаннє запустили в лютому. Фахівчиня Secure World Foundation Вікторія Семсон сказала, що апарат зовні схожий на американський X-37B.

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