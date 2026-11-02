Розвідка США оприлюднила знімок китайського космоплана Shenlong — NDTV World

Розвідувальне управління Міністерства оборони США оприлюднило фотографію китайського багаторазового космоплана Shenlong, який перебуває на орбіті Землі. За даними NDTV World, знімок увійшов до звіту відомства з оцінки загроз.

Знімок із роздільною здатністю 4,5 сантиметра

Фотографію у 2024 році зробив супутник Maxar Technologies, нині Vantor, із відстані близько 90 кілометрів. Роздільна здатність зображення становить 4,5 сантиметра на піксель. На ньому Shenlong видно пристикованим до іншого супутника з розгорнутими сонячними панелями. Вантажний люк у задній частині апарата, ймовірно, відкритий.

У звіті американської розвідки Shenlong описано як космоплан, здатний виходити на орбіту, розміщувати там або випробовувати об'єкти, а потім повертатися на Землю. Апарат також відомий як «божественний дракон» і, за інформацією видання, експлуатується вже шість років.

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Четверта місія апарата

Shenlong виконує четверту місію, що розпочалася 7 лютого цього року. Космоплан запустили ракетою Long March 2F із китайського космодрому Цзюцюань. Китай офіційних фотографій Shenlong не публікував. За даними Vantor, довжина апарата становить 26 футів.

Раніше Shenlong привертав увагу після повідомлень про розгортання невстановлених об'єктів на низькій навколоземній орбіті. Компанії та окремі спостерігачі відстежували його за допомогою наземних радарів. Space.com із посиланням на Heavens Above повідомляв, що цього тижня апарат можна буде побачити над Денвером 3 листопада, а над Лос-Анджелесом — 5 і 6 листопада, найкраще — перед світанком.

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