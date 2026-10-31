Розвідка США прогнозує китайську лазерну зброю в космосі до кінця 2020-х — OilPrice

Розвідувальне управління Міністерства оборони США (DIA) оцінює, що Китай до кінця 2020-х років може розгорнути на орбіті лазерну та іншу зброю спрямованої енергії для військових операцій у космосі. Про це повідомляє OilPrice з посиланням на доповідь DIA «Виклики безпеці в космосі».

Оцінка американської розвідки

Доповідь стала першою оприлюдненою оцінкою уряду США щодо можливих строків появи в Китаю космічної зброї спрямованої енергії. За даними DIA, Пекін уже має наземні системи, здатні порушувати роботу, послаблювати або пошкоджувати супутники. До кінця десятиліття ці можливості можуть посилитися та потенційно впливати на апарати за межами низької навколоземної орбіти.

У документі також оприлюднили рідкісне зображення нового китайського багаторазового космоплана. Як зазначає OilPrice, Народно-визвольна армія Китаю не розкриває багато інформації про цей апарат, але активніше говорить про розвиток систем спрямованої енергії. У січні 2021 року медіа НВАК заявляли, що лазерна зброя входить у золоту еру, а одним із можливих її застосувань називали тимчасове засліплення сенсорів.

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Сумніви щодо строків

Директорка з питань космічної безпеки та стабільності Secure World Foundation Вікторія Самсон у коментарі South China Morning Post заявила, що була б дуже здивована, якби Китай розгорнув космічну лазерну зброю вже наприкінці 2020-х років.

Державне китайське видання Global Times звинуватило Вашингтон у перебільшенні космічних загроз, водночас вказавши на нарощування військових можливостей США на орбіті. Директор China Aerospace Studies Institute Брендан Малвані зазначив, що в потенційному конфлікті США значно більше залежать від космічної інфраструктури, ніж НВАК. На його думку, порушення роботи супутників могло б непропорційно вплинути на американські сили, зокрема у разі регіонального конфлікту навколо Тайваню.

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