Розвідка США вважає, що китайська агентка націлилася на CEO Nvidia — The Guardian

Американські розвідувальні служби вважають, що генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг міг стати ціллю ймовірної агентки китайської розвідки, з якою мав ділові контакти. Про це з посиланням на матеріал The New York Times повідомляє The Guardian.

Підозри щодо менеджерки Megaspeed

Йдеться про Аліс Хуанг, також відому як Хуанг Ле, яка не є родичкою керівника Nvidia. Вона є менеджеркою сінгапурської компанії Megaspeed, що працює у сфері дата-центрів.

Раніше американські посадовці підозрювали її в контрабанді чипів Nvidia до Китаю та встановили за нею спостереження. За даними The New York Times, що посилається на неназвані джерела, посадовці США дійшли висновку, що Хуанг діяла як актив китайської розвідки та передавала Пекіну комерційну інформацію.

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Під час спостереження американські посадовці, за інформацією видання, також встановили, що Аліс Хуанг налагодила близькі стосунки з Дженсеном Хуангом.

Реакція Nvidia

Посадовців Білого дому, як повідомляє The New York Times, непокоїв доступ Аліс Хуанг до очільника Nvidia через його тісні контакти з президентом США Дональдом Трампом. Адміністрація Трампа запровадила обмеження на експорт передових чипів для штучного інтелекту до Китаю з міркувань національної безпеки, а Megaspeed підозрювали в допомозі обходити ці обмеження.

У Nvidia заявили The New York Times, що в контактах її керівника з Аліс Хуанг не було нічого незвичайного. У компанії зазначили, що зустрічі з клієнтами є частиною роботи CEO, а такі клієнти отримують звичайну ділову інформацію, а не конфіденційні комерційні таємниці Nvidia чи дані, важливі для національної безпеки.

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