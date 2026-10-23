Сайт президента ПАР відключили через глобальний кіберінцидент — Daily Maverick

Адміністрація президента Південно-Африканської Республіки 23 жовтня тимчасово відключила свій сайт через «глобальний кіберінцидент». У повідомленні в X влада зазначила, що це запобіжний захід, і попросила вибачення за незручності. Через кілька годин після заяви ресурс залишався недоступним, повідомляє Daily Maverick.

Критичні уразливості PHP

Повідомлення адміністрації ПАР з’явилося на тлі міжнародних попереджень про проблеми безпеки в PHP — мові програмування, яку використовують сайти та вебзастосунки. Кіберпідрозділ ФБР США заявив про дві критичні уразливості — CVE-2026-109618 і CVE-2026-109619. За оцінкою бюро, вони можуть дозволити зловмисникам віддалено виконувати код у ядрі PHP та потенційно скомпрометувати чутливі дані й мережі.

ФБР закликало організації стежити за підозрілою активністю на вебсерверах, зокрема за випадками, коли PHP-процеси несподівано запускають командні оболонки або завантажують файли. Відомство також порадило забезпечити моніторинг процесів для виявлення можливих спроб використати ці вразливості.

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Попередження для сайтів і держустанов

За даними W3Techs, які наводить Reuters, PHP використовується майже на 70% сайтів, для яких можна визначити мову програмування. Вона також є основою WordPress — програмного забезпечення, що забезпечує роботу приблизно 40% сайтів, зокрема блогів, інтернет-магазинів, медіа та державних порталів.

Національний центр кібербезпеки Великої Британії попередив, що проблема могла спричинити нестачу пам’яті та її пошкодження, а за певних умов — дати змогу виконати код віддалено без автентифікації. Центр повідомив, що вразливість уже усунули. У Гані органи кібербезпеки також закликали державні установи, власників сайтів, бізнес і хостинг-провайдерів вжити заходів, оскільки експлуатація проблеми може дозволити отримати контроль над ураженими серверами без логіна та пароля.

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