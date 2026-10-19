Samsung використає 3-нм техпроцес TSMC для пам’яті Nvidia — Asharq Al-Awsat

Samsung Electronics використає 3-нанометровий технологічний процес компанії TSMC з Тайваню для виробництва базових кристалів пам’яті з високою пропускною здатністю нового покоління для Nvidia. Про це з посиланням на Seoul Economic Daily повідомляє Asharq Al-Awsat.

Вимоги Nvidia до виробників пам’яті

За даними газети, Nvidia попросила Samsung, SK Hynix і Micron Technology використовувати техпроцес TSMC для базових кристалів NVHBM. Для основних кристалів компанія також визначила застосування DRAM-технології шостого покоління.

Це може стати першим випадком співпраці Samsung із тайванським контрактним виробником мікросхем на етапі виготовлення HBM. Samsung погодилася з вимогами Nvidia після внутрішнього розгляду, повідомило Seoul Economic Daily.

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Плани Samsung щодо інших продуктів

NVHBM, представлену Nvidia у серпні, розроблено з інтегрованим у базовий кристал власним контролером пам’яті компанії. За інформацією Nvidia, це рішення має стандартизувати реалізацію технології для різних постачальників пам’яті.

Водночас Samsung планує зберегти власну виробничу модель для стандартної HBM та індивідуальних продуктів для інших замовників. За словами неназваного джерела, на яке посилається газета, компанія також оцінює можливість виготовлення базових кристалів NVHBM на власних виробничих потужностях, якщо попит перевищить можливості TSMC.

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