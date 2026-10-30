Satlyt протестувала на орбіті планування розподілу обчислень — TechCrunch

Стартап Satlyt провів тест програмного забезпечення на борту космічного апарата на орбіті, під час якого система планувала розподіл обчислювальних завдань у змодельованій мережі. Експеримент реалізували спільно з Університетом Х’юстона в межах дослідницького проєкту, що фінансується NASA. Система враховувала доступність обчислювальних ресурсів і каналів зв’язку, повідомляє TechCrunch.

Satlyt розробляє програмне забезпечення для з’єднання кількох супутників і спільного виконання обчислювальних завдань. За словами засновника та генерального директора компанії Рами Афулло, користувачі системи визначатимуть дозволи, пріоритети й робочі обмеження, а програма ухвалюватиме рішення в цих межах.

Змодельована мережа

Під час тестування компанія змоделювала мережу з чотирьох комп’ютерів, чотирьох користувачів і восьми сервісів. Програмне забезпечення оцінювало, як призначати та запускати завдання на цих комп’ютерах з урахуванням обчислювальних можливостей і доступності зв’язку.

На космічному апараті на орбіті працював лише один фізичний комп’ютер, тоді як три інші вузли були симуляціями. Результати тесту передали на Землю. Експеримент підтвердив, що програмне забезпечення Satlyt може формувати плани на обладнанні в космосі. Водночас компанії ще належить перевірити, як кілька фізичних комп’ютерів обмінюватимуться інформацією між собою на практиці.

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Подальші перевірки

Програмне забезпечення Satlyt уже встановлене на трьох супутниках. Однак NASA поки не обрало технологію компанії для конкретної місії. За словами Афулло, місії агентства стикаються з обмеженими обчислювальними ресурсами, переривчастим зв’язком і потребою швидко передавати корисну інформацію.

Компанія також виявила проблему у фіксації затримок: система позначала час надходження даних замість тривалості затримки. Афулло зазначив, що це не означає невдачу експерименту, оскільки розроблення програмного забезпечення, його виконання на борту та передання результатів відбулися успішно.

Наступними кроками Satlyt назвала ширшу валідацію та інтеграцію системи, а згодом — демонстрації спільного виконання обчислювальних завдань між окремими космічними апаратами. Компанія також планує тестувати технологію за різних навантажень, конфігурацій обладнання та умов зв’язку.

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