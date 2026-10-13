Scaleway збудує у Швеції ШІ-суперкомп’ютер на чипах AMD — Channel NewsAsia

Французька хмарна компанія Scaleway планує збудувати у Швеції суперкомп’ютер для роботи зі штучним інтелектом на чипах AMD. Це буде перша інфраструктура компанії такого типу за межами Франції. Про проєкт оголосили 13 жовтня на щорічній конференції Scaleway, присвяченій ШІ, у Парижі, повідомляє Channel NewsAsia.

Обчислення для європейських компаній

Scaleway заявила, що нова система стане першим у Європі суперкомп’ютером на базі AMD, призначеним для комерційного використання. Доступ до нього планують надати стартапам, компаніям у сфері ШІ та бізнесу з різних країн континенту.

Система працюватиме на графічних прискорювачах AMD Instinct MI355X. Їх розробила AMD як альтернативу лінійці Blackwell від Nvidia, на якій нині працює значна частина світової інфраструктури для обчислень у сфері штучного інтелекту.

Відкрите програмне забезпечення

У AMD зазначили, що проєкт розширить вибір ШІ-інфраструктури для європейських клієнтів завдяки прискорювачам Instinct та відкритій програмній екосистемі ROCm. Це програмне забезпечення підтримує поширені інструменти розробки ШІ, які також можуть працювати з чипами Nvidia. Водночас програмна платформа CUDA від Nvidia є пропрієтарною та призначена лише для її обладнання.

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Чипи AMD уже використовують у європейських суперкомп’ютерах для наукових досліджень, зокрема у фінському LUMI. Американські хмарні компанії Oracle та Vultr також надають європейським клієнтам доступ до чипів AMD в оренду.

Чому обрали Швецію

Scaleway пояснила вибір Швеції переважно низьковуглецевою електроенергією та розвитком сектору ШІ в країні. У травні компанія вийшла на шведський ринок, уклавши угоду з телекомунікаційним оператором Tele2 про продаж хмарних сервісів і послуг для ШІ.

Суперкомп’ютер збиратиме та обслуговуватиме французька компанія Bull. Сервери постачатиме Giga Computing, мережеве обладнання — HPE, системи зберігання даних — VAST Data, а рідину для охолодження — Motul.

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