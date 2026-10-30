Сенатори США перевіряють ризики приватності AI-окулярів Meta — Engadget

Сенатори США Рон Вайден і Едвард Маркі звернулися до генерального директора Meta Марка Цукерберга щодо «серйозних ризиків для приватності та безпеки», які можуть бути пов’язані з AI-окулярами компанії. Законодавці заявили, що пристрій дедалі частіше фігурує у випадках порушення приватності користувачів і сторонніх людей.

Як повідомляє Engadget, у листі сенатори зазначили, що Meta випустила продукт, попри виявлені ризики для приватності перехожих. Вони послалися, зокрема, на матеріали 404 Media та BBC про чоловіків, які нібито таємно знімали жінок на окуляри Meta під час домагань, а потім публікували записи у соціальних мережах.

Питання щодо записування і даних

Вайден і Маркі також згадали інші повідомлення та судовий позов, згідно з якими підрядники Meta, що працюють із системами штучного інтелекту, заявляли про перегляд записів з окулярів, де люди роздягалися або займалися сексом.

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Сенатори попросили Meta пояснити, як компанія запобігає випадковій активації камер і втручанню в індикатор запису. Вони також поцікавилися, чи розмивають окуляри обличчя та номерні знаки під час окремих AI-взаємодій — так, як Meta робить це у Facebook та Instagram.

Термін для відповіді

Компанію попросили уточнити, за яких обставин зображення з пристроїв можуть бути доступні її працівникам або підрядникам, а також коли такі матеріали використовують для навчання моделей штучного інтелекту. Окремо сенатори запитали, чи проводила Meta детальну перевірку впливу на права людини та тестування безпеки перед випуском окулярів.

Відповіді на запитання законодавці очікують до Дня подяки — 26 листопада 2026 року. У листі вони наголосили, що заяви Meta про захист приватності та протидію зловживанням інтимними зображеннями не матимуть ваги, якщо компанія не зможе продемонструвати дієві кроки для запобігання шкоді від власних продуктів і практик.

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