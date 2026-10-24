Шапка Барнс у Канаді могла почати розширюватися 2 тисячі років тому — Ars Technica

Дослідники встановили, що льодовикова шапка Барнс на канадському острові Баффінова Земля могла почати повторно розширюватися приблизно 2 тисячі років тому. Науковці вважають це ранньою фазою нового зледеніння, яку близько 1960 року зупинило спричинене людиною потепління клімату, повідомляє Ars Technica.

Рослини під льодом

Шапка Барнс є останнім збереженим фрагментом Лаврентійського льодовикового щита — найбільшого льодовикового щита плейстоцену, який колись вкривав значну частину Канади. На відміну від багатьох льодовиків, вона примерзла до скельної основи й не ковзає нею, тому не руйнує давні рослини та поверхню під собою.

Команда геолога Ніколаса Янга з Обсерваторії Землі Ламонта-Догерті Колумбійського університету застосувала два методи датування. За вмістом ізотопу берилію-10 у валунах учені визначили, що льодовиковий щит відступив майже до сучасної межі приблизно 3600 років тому та, ймовірно, продовжував скорочуватися до близько 3000 років тому.

Радіовуглецеве датування мохів, накритих льодом, дозволило встановити час, коли лід знову досягав конкретних ділянок. Дані з сусідніх льодовикових шапок на тому самому плато містять майже 200 таких дат, і жодна з них не є старшою за 2 тисячі років. Це дало підстави припустити, що й Барнс почала розширюватися в цей період.

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Відступ після 1960 року

На думку авторів дослідження, зменшення кількості сонячної енергії, що надходить у високі широти Північної півкулі, протягом тисячоліть сприяло похолоданню. Водночас концентрація вуглекислого газу в атмосфері між 8 тисячами та 2 тисячами років тому зросла приблизно на 20 частин на мільйон, однак цього виявилося недостатньо, щоб зупинити повторне наростання льоду.

Після початку індустріальної епохи концентрація CO₂ зростала значно швидше. За даними дослідників, між 1750 і 1850 роками вона підвищилася приблизно на 12 частин на мільйон, до 1960 року — ще на 50, а до 2024 року — ще на 138. Приблизно з 1960 року баланс маси шапки Барнс став від’ємним, а її наступ припинився.

Відтоді край льодовикової шапки відступив на 200–800 метрів. У 1960–1970-х роках близько 35% її поверхні лежало вище снігової лінії, на початку 2000-х — близько 3%, а тепер такої зони немає. За моделями Янга, за будь-якого правдоподібного сценарію викидів шапка Барнс зникне протягом кількох століть.

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